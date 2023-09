Montag, 25 September 2023 | 39.268

Die Rechte der Menschen und ...

das Leben der Bürger ohne Rechte ...

man weiß immer wieder nicht ... was größer ist / was schlimmer ist ...

der Dilettantismus der Macher oder die Naivität der 'Gemachten' ...



die Brutalität der Vergewaltiger ... oder die Duldsamkeit der Vergewaltigten ...

die in ihrer Naivität annehmen ... das wäre halt so ... wie Maria Furtwängler mal sagte ...



der Handwerkspräsident zum Beispiel 'vertraut' darauf ...

daß' die Politik aus dem Krisen- in den Zukunfts-Modus startet' ...



und genau das ist doch offensichtlich ein Ding der Unmöglichkeit ...

die Politik lebt doch auf einem völlig anderen Stern ... um nicht zu sagen auf dem Mond ...



das heißt ... selbst wenn man sieht ... daß die sich (dort) bewegen ...

geschweige hinter dem Mond ... tut sich hier auf der Erde überhaupt nichts !!!



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien Belgien Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit / Entwicklung / Leben ...

Angela Merkel ... Arbeitslosigkeit / Trostlosigkeit / Leblosigkeit ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen