Die Rechte der Menschen und ...

das Leben der Menschen ...

Rußland heißt immer noch Rußland ...

obwohl sich dort in den letzten Jahrzehnten umwälzende Veränderungen ergeben haben ...



und dann heißt es ... 'Rußland' führe einen Angriffskrieg gegen die Ukra-ine ...

obwohl es sich dabei bekanntlich nicht um einen Krieg Rußlands bzw der Russen handelt ...



sondern um den Krieg eines einzigen geisteskranken Kriminellen ...

der möglicherweise nicht mal ein richtiger Russe ist ...



ganz abgesehen davon ... daß ein Krieg nie (!) der Krieg des Angreifers ist ...

sondern der Krieg der Schlauberger die ihn nicht nur nicht verhindert haben ...



sondern ihn genüßlich aus eigenen Interessen aufnehmen betreiben gestalten weiterführen ...

wie eben Scholz Schröder Merkel Biden Macron Sunak und Konsorten etc etc ...







