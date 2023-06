Montag, 26 Juni 2023 | 26.177

Die Rechte der Menschen und ...

das Leben der Menschen ...

es stellt sich allmählich die Frage ...

wer und oder was sind eigentlich 'Menschen' ..., ?



ist Wladimir Wladimirowitsch Putin ein Mensch ... ?

bzw sind Scholz / Schröder / Merkel 'Menschen' ... ?



die Präsidenten (...) in China oder Indien ... der Juden oder Muslime ...

sind 'Menschen' Kreaturen die Rechte haben ... fragt sich nur welche ... ?



Deutschland heißt immer noch Deutschland ...

obwohl hier kaum noch Deutsche leben ...



ständig ist die Rede vom Anti-Semitismus oder vom Anti-Muslimismus etc etc ...

es ist aber der Rassismus der Fremden untereinander ... nicht der Deutschen !







