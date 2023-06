Samstag, 24 Juni 2023 | 25.175

Zeitläufte ...

ohne Kultur und wider die Natur ...

im Grunde genommen ist das alles ganz einfach ...

man kann von Leuten ... die keine Erziehung / keine Bildung / keine Kultur etc haben ...



die aber weiß der Himmel wie in die entscheidenden Politischen Positionen gelangen ...

wie Scholz oder gar Schröder geschweige Merkel etc ...



nicht ernsthaft erwarten ...

daß sie halbwegs vernünftige verantwortliche verfassungsgemäße Politik machen ...



die einzige spannende Frage dabei ist doch nur ...

kann sich ein Volk ... das groteskerweise laut Verfassung 'herrscht' ... dagegen wehren ...



und da beißt sich eben die Katze in den Schwanz ...

denn das ist objektiv genau so unmöglich ...



wie sich Kinder nicht wehren können gegen die Mißhandlung ihrer Eltern ...

geschweige Dritter ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen