Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte der Generationen ...

seit Jahrhunderten / Jahrtausenden / Jahrmillionen wenn nicht Milliarden ...

leben Menschen auf diesem Planeten ...



aber sie kommen und gehen ... schon in den Urschriften der Bibel stehen Sprüche wie ...

'das Leben währet 70 und wenns hoch kommt 80 ... und so weiter ...



das heißt die Menschen leben in Generationen ...

gleichzeitig leben in der Regel nur vier Generationen ...



also Eltern und Großelttern ... Kinder und Kinderkinder ...

im äußersten Fall mal fünf ... obwohl hier systematisch an einer Erweiterung gearbeitet wird ...



so gibt es inzwischen nicht nur die 'Letzte Generation' ...

also gewissermaßen die Ur-Geneartation



sondern bezeichnenderweise die Generatuion 'Z' ...

also die noch nicht ganz dem Kindesalter Entsprungenen ...



auf denen also alle Hoffnungen derjenigen liegen ...die ihr Leben verpfuscht haben ...

und nun von der neuesten Generation wahre Wunder erwarten ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ---



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

geo / cosmo / astro / strato / metro politen ...



das Po-litische Thema ...

DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...



Angela Dorothea Merkel ...

ADM Abfahrt Durchfahrt Zusammenbruchfahrt ...







