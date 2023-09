Samstag, 23 September 2023 | 38.266

Die Rechte der Menschen ...

original und epiginal ... und Herbstanfang ...

'Jesus hat gesagt ...' - und er hat natürlich noch viel mehr gesagt ...

als was über die Zeitläufte für uns erhalten geblieben ...



soweit nicht von beflissenen Jüngeren und Älteren ...

Verehrern und Gelehrten hinzugedichtet worden ist ...



denn ... ohne hier nun gleich wieder Richard Wagner / Thomas Mann / Albert Einstein et al

zitieren zu wollen ...



entscheidend ist nicht was die mal gesagt / geschrieben / getan haben ...

sondern was ein schier unübersehbares Heer von Epi-gonen und logen oder gar stolen etc ...



daraus bis ans Ende dieser Welt machen ...

für jede Generation immer wieder neue ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit / Behandlung / Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit / Mißhandlung / Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen