Freitag, 22 September 2023 | 38.265

Die Rechte der Menschen und ...

mit Blindheit geschlagen ...

wozu in die Ferne schweifen wenn das Gute liegt so nah ...

das ist an sich eine weltweite Volksweisheit ...



seit der Mensch überhaupt in der Lage ist ...

sich solcherart Gedanken zu machen / Erfahrungen zu sammeln / zu be/bzw/ver-werten ...



aber zur Er-fahrung gehört zunächst das Er-kennen bzw das Sehen ...

es gibt zwar inzwischen die mannigfaltigsten Seh-hilfen ...



die aber über die grundsätzlichen natürlichen Schwierigkeiten nicht hinweghelfen wie ...

daß es leichter ist den Splitter im Auge des anderen zu erkennen als den Balken im eigenen ...



ein Musterbeispiel dafür ... daß man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen kann ...

denn selbst der Splitter im Auge kann sich im Sinne totaler Blindheit auswirken ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit / Tatkraft / Leben ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit / Siechtum / Tod ...







