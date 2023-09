Donnerstag, 21 September 2023 | 38.264

Die Rechte der Menschen und ...

die Sprachen der Menschen ...

Jesus sagt ... ich beklage mit Euch / ich fühle mit Euch / ich leide mit Euch ...

und geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid ...



bzw je mehr mit leiden ... was zu trennen ist vom 'Mitleid haben' ...

desto mehr atomisiert sich unter Umständen das Leid ...



was eine Erklärung dafür sein könnte ... daß 'turba' / das Volk (lateinisch) ...

mit geradezu stoischer Gelassenheit (griechisch) ...



dieses Leid immer wieder über sich ergehen läßt ...

das ihm von denjenigen die sich zum Herrscher aufschwingen (international) zugemutet wird ...



woraus wiederum folgt ... Gott hat die vielerlei Menschen die er geschaffen hat ...

zwar auch mit einer Vielzahl von Sprachen ausgestattet (babylonisch) ...



aber er konnte bzw kann sie offensichtlich alle auch sprechen ... genau so wie Jesus ...

von dem auch nicht bekannt ist daß er Verständigungsschwierigkeiten gehabt hätte ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Migrant-ion ... Migrant-ifa ... Migrant-alia ...



Angela Dorothea Merkel ...

Miasmathie ... Misanthropie ... Mimikry ... Mikado ...







