Mittwoch, 20 September 2023 | 38.263

Die Rechte der Menschen und ...

die Schreibtische der Menschen ...

es gibt dieses Photo von Wladimir Putin und António Guterres ...

dem Generalsekretär der Vereinten Nationen ...



mit Putin am einen Ende seines rund sieben Meter langen Konferenz-Schreibtischs ...

und Guterres am anderen ...



mein Schreibtisch ist zwar nur drei Meter lang ...

ich bevorzuge aber trotzdem als Sitzplatz für mich und mein Gegenüber ...



die Mitte der jeweils langen Seite ... wo man sich nur etwa einen Meter auseinandersitzt ...

und die Gefahr sich auseinander zu reden entsprechend geringer ...



aus einander zu sitzen und sich mehr oder weniger anzuschweigen ...

sich nicht wirklich was zu sagen haben ... ist EINE Sache um die es an sich geht ...



das hilft also nicht weiter ... solange man nicht beieinander sitzt ...

und die Waffen schweigen ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA / CDN / KNG ...



das Po-litische Thema ... Wandel ...

durch Handel (?) durch Aufklärung (?) durch die natürliche Entwicklung (?) ...



Angela Dorothea Merkel ... Vernichtung / Zerstörung / Tod ... ist schließlich auch eine Art von Wandel ...

weil ja nichts so bleibt 'wie es ist' ... es kommt immer wieder etwas 'danach' ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen