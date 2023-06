Samstag, 17 Juni 2023 | 24.168

Der Kongreß tanzt ...

und die Wissenschaft feiert ...

die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften feiert 30 Jahre Neukonstruktion...

unter dem Motto 'Wandel durch Aufklärung' ...



feiert mehr als 320 Jahre (vormals) Preußische Akademie der Wissenschaften ...

feiert mit dem Deutschen Literatur Archiv die Eröffnung von 'Marbach an der Spree' ...



und zu dem Thema 'Wandel durch Aufklärung' paßt sicher auch ...

daß ein Mitglied der Akadamie ... der Kunsthistoriker Werner Busch ...



einen Essay / eine Interpretation der Malerei Caspar David Friedrichs vorlegt ...

die sich nicht einfügt in das Klischee ...



einer Rationalität und Naturwissenschaft verneinenden ...

einer allein gefühlsbetonten sich zurücksehnenden Romantik ...



Wandel durch Aufräumen mit Mißverständnissen ...

durch Eröffnung neuer Perspektiven und eines anderen Blicks ...



zum Beispiel auf Friedrichs Bilder und eine Romantik ...

die durchaus von mathematischer Vernunft und beobachtender Empirie durchdrungen war ...



Wandel durch Aufklärung ... das wird nicht gehen ...

ohne daß die Akademie auch bei sich selbst anfängt ...



im Sinne von 'der Weg ist das Ziel' ...

um nicht zu sagen 'Aufklärung ist der Weg' ...



Werner Busch ... Romantisches Kalkül ... Caspar David Friedrichs 'Kreuz an der Ostsee' ...

Bildfäden No 4 ... Schlaufen Verlag Berlin ... www.schlaufen-verlag.de ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen