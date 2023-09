Sonntag, 17 September 2023 | 37.260

Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte des Kaisers ... weil Sonntag ist ...

'gebt dem Kaiser was des Kaisers ist ... und Gott was Gottes ist' ...

was wollte Jesus damit sagen ...



er wollte sagen ... wenn jemand unter dem Management des Kaisers Geld verdient ...

mit dem Bild des Kaisers ...



dann ist es eine Form von Gerechtigkeit ... wenn nicht Selbstverständlichkeit ...

daß er ihm einen Teil davon zurück gibt als Dank dafür daß er das ermöglicht hat ...



das ist aber eben nur die wirtschaftliche / geschäftliche / arbeitstechnische Seite ...

die man fairer Weise ... von Gerechtigkeit also gar nicht zu reden ...



trennen wenn nicht gar einfach ignorieren sollte von der existenziellen Seite ...

und die Existenz des Menschen verdanken wir nun mal dem Management Gottes ...



auch da-für müßte man entsprechend / konsequenter/logischer-weise ...

also Gott etwas zurückgeben ... natürlich ebenfalls in 'seiner' Währung ...



die Währung Gottes aber ist Liebe / Sorge / Caritas ...

und deshalb 'misereor super turbam' ...



was etwa heißen soll ... ich bin entsetzt darüber ...

wie Ihr Menschen untereinander mit Euch umgeht ...



ich bedauere die Armen und Arbeits-losen ... die Behinderten und Entrechteten ..

diejenigen ... denen die Chance zu einem sinnvollen Leben absichtlich vorenthalten wird ...



Gott selbst kann doch daran gar nichts ändern ... das ist doch 'Euer Bier' ...

und auch mir selbst als Gottes Sohn bleibt nur ... mit dem Volk zu leiden ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

Geo / Cosmo / Astro - Politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Abbruch / Durchbruch / Zusammenbruch ...







