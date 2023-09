Montag, 18 September 2023 | 38.261

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht am Sonntag ......

es ist Montag ... und aller Tage ist kein Sonntag ... das ist richtig ...

richtig ist aber auch ... Jesus gibts natürlich nicht nur am Sonntag ...



eher im Gegenteil ... Gott selbst hat bekanntlich noch gesagt ...

sechs Tage Arbeit ... aber dann sollte man selbst als Gott einen Tag ruhen ...



quod licet iovis non licet bovis ...

für uns Menschen gilt das natürlich nicht ohne weiteres ...



nicht mal für Jesus ... den Mensch-gewordenen Gott ...

und für den Heiligen Geist schon ganz und gar nicht ...



denn der Sinn des siebenten Tages ist nicht die Ruhe ...

sondern Rückschau / Besinnung / Würdigung (!) ... auf die geleistete Arbeit (!) ...



und das ist genau das was unsere heutigen Polit-Strategen nicht machen ...

bzw scheuen wie der Teufel das Weihwasser ... selbst nach vier Jahren Regierung ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ...ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien / Belgien / Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit / Engagement / Leben ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit / Verzweiflung / Selbstmord







