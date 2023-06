Donnerstag, 15 Juni 2023 | 24.166

Der Bundeskanzler ...

bestimmt die Richtlinien der Politik ...

heute kommt der Bundeskanzler … also der de facto Staats-Chef zu seiner ‘regulären’ Besprechnung ...

zusammen mit den Länder-Chefs ... also den föderalen Staats bzw Regierungs Chefs ...



dabei wird die aktuelle Lage im Russischen Krieg in der bzw gegen die Ukraine eine Rolle spielen …

weitere Themen werden die Migrationspolitik und die Flüchtlingspolitik sein …



und außerdem die Nationale Sicherheitsstrategie sowie die Verwaltungsmodernisierung …

mit dem Onlinezugangsgesetz und speziell der Registermodernisierung ...



nur rauskommen wird bei dieser Art Hornberger Schießen eben wieder nichts …

und die einzige spannende Frage ist an sich …



wie kommt das … daß es in einem Volk vom rund 80 Millionen Menschen …

en detail nicht wenigstens zwei/drei Menschen gibt …



die bereit sind … sich den zur Verfügung stehenden Erkenntnissen über ‘Herrschaft’ …

bzw also verantwortlichem Regierungshandeln entsprechend zu verhalten ...



bzw daß es en gros unter den großen Staats-Chefs dieser Welt nicht wenigstens drei gibt …

die bereit sind … ‘regulär’ ihren Verstand zu gebrauchen auch wenn er gelegentlich im Arsch ist ...



‘der Bundeskanzler’ … egal wer wie in dieses Amt kommt …

soll sich an die Verfassung halten …



und wenn er das nicht macht …

sollen drei/vier/fünf andere Mitbürger bzw Institutionen dafür sorgen … ‘daß’ er es macht ...



es kann doch nicht sein … daß es nicht möglich sein soll …

dieses simple System zu einem funktionierenden Betrieb zu bringen ...







