Der Bundeskanzler ist in Paris ...

für ein paar Minuten ...

weiter in dem Programm völlig nutzloser und sinnloser Betätigungen ...

zu einem Gespräch im Format des Weimarer Dreiecks mit Emmanuel Macron und Andrzej Duda...



statt daß die drei sich irgend wo mit dem Wladimir Wladimirowitsch Putin treffen ...

und sich nicht eher wieder trennen bevor nicht der Krieg beendet ist ...



aber ... die persönliche Überreichug neines vom Bundeskanzler gestiftten Preises ...

ist heute wichtiger ...



eines Preises zur Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements ...

also eines Engagements für irgend was statt gegen den Krieg ...



auch hier zeicgt sich wieder wie bei Donald Trump ... daß die Führung geisteskrank ist ...

das eigentliche Problem aber ist Phlegma / Trägheit / Gleichgültigkeit der Masse / der Gesellschaft







