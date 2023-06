Montag, 12 Juni 2023 | 24.163

Wenn Olaf Scholz arbeitet ...

angeblich ...

zu den ebenso nutzlosen wie eben sinnlosen Dingen dieser Welt gehört ...

wenn der Chef der Exekutive ... der also arbeiten bzw handeln soll ...



statt dessen über das Thema Arbeit 'diskutiert' ...

noch dazu mit einen Philosophen ...



und ... noch schlimmer ... wenn derjenige der 'demokratisch handeln' soll ...

statt dessen über das Thema Demokratie 'diskutiert' ... (s.o.) ...



Demokratie ist ein Rechtsbegriff ...

und wenn schon müßte darüber also mit dem Bundesverfassungsgericht gesprochen werden ...



das Problem ist ... daß das Bundesverfassungsgericht ...

nicht nur auch nicht weiß ... was Demokratie ist bzw wie man demokratisch handelt ...



sondern sich auch haretnäckig weigert ...

sich entsprechend informieren zu lassen ...







