Donnerstag, 14 September 2023 | 37.257

Die Rechte der Menschen und ...

der Klima etc u.a. Gipfel ...

der so genannte Klimagipfel und was es sonst noch so für Gipfel gibt ...

haben bisher nicht den erwarteten bzw versprochenen Erfolg gehabt ...



und je öfter sie stattfinden ... umso weniger ...

wobei das an sich völlig klar ist ... weil diese Art von Gipfeln paradox ist ...



normalerwiese ist es so ... man steigt auf einen Gipfel damit man besser sehen kann ...

diese Damen und Herren hier treffen sich aber und versperren sich gegenseitigt die Sicht ...



abgesehen davon daß im Grunde genommen eh keiner hören will was ein anderer sagt ...

weil jeder seine vorgefaßte Meinugn hat und macht was er will ...



so daß wie seit eh und je das wichtigste Ergebnis solche Treffen immer wieder nur ist ...

die Vereinbarung ... wann und wo man sich das nächste Mal trifft ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie / Misanthropie / Mikadophie ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen