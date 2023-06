Freitag, 09 Juni 2023 | 23.160

Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte ehemaliger US Präsidenten ...

jetzt wird wieder ein Riesen Tam Tam gemacht … weil der Donald Trump angeklagt ist …

ein ebenso historischer wie hysterischer Schritt …



als wärs wieder ein kleiner Schritt für einen Menschen …

aber ein großer Schritt für die Menschheit …



verklagt wegen der Lagerung von Regierungsdokumenten … die er nicht hätte lagern dürfen …

das ist also so ähnlich ungefähr wie als wäre er schneller gefahren als er hätte fahren dürfen ...



als ob das das Problem wäre ...

die Menschheit läßt sich in eine fatale schier ausweglose Falle steuern treiben führen ...



bzw eine mit einer Art sich ständig bzw abwechselnd selbst überholender Kausalität ...

die Ki-Falle ... die Falle zwischen Krimineller Intelligenz und Künstlicher Intelligenz ...







