Dienstag, 12 September 2023 | 37.255

Die Rechte der Menschen und ... die Missetaten der Missetäter ...

der Begriff 'Miss' ist ein Musterbeispiel für die Doppeldeutigkeit praktisch aller Begriffe ...

wenn nicht allen Wesens überhaupt ... also zum Beispiel positiv bzw negativ ...



einerseits für den Begriff 'Frau' ... also das Größte / Schönste / Wichtigste wo gibt ...

bezeichnenderweise oft auch in Verbindung mit dem Begriff 'Königin' ... Leben spendend ...



andererseits steht der Begriff 'Miss' auch für das Negative ...

beispielsweise 'Miss-brauch' in abgestufter u.U. also extremster Form bis zur Tötung ...



es heißt ... wo nichts ist hat nicht nur der König sondern sogar der Kaiser sein Recht verloren ..

ohne nun den Kaiser mit dem Bösen gleichsetzen zu wollen ...



aber es ist Gott sei Dank nun mal so ... das Böse ist destruktiv ... also endlich ...

(nur) das Gute ist regenerativ ... geht scheinbar unter ... läßt sich aber nicht unterkriegen !!!



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit Geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Freiheit Feminismus ...

Angela Dorothea Merkel ... Brutalität Rücksichtslosigkeit Vergewaltigung ...







