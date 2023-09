Montag, 11 September 2023 | 37.254

Die Rechte der Menschen und ...

das Wesen dieser unserer Welt ...

die Menschen unterscheiden bekanntlich in der vielfältigsten und vielseitigsten Art und Weise ...

also nicht nur Mann und Frau und so ...



sondern es gibt grundsätzlich zunächst mal überhaupt ...

Menschen auf der einen Seite und Politiker auf der anderen ...



Politiker ... das sind diejenigen ...

auch wenn man auch ihnen das Menschsein nicht ganz absprechen kann ...



die für sich in Anspruch nehmen ... das Leben / das Dasein / das Handeln der anderen ...

bzw überhaupt von allem Anderen organisieren managen leiten führen zu wollen ...



man könnte so weit gehen und sagen ... das lebende Wesen dieser Welt teilt sich in vier Bereiche ...

Menschen Tiere Pflanzen und ... Politiker ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

umzingelt von Freunden Feinden Parteifreunden ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Zufriedenheit Leben ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Trostlosigkeit Sterben ...







