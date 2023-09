Sonntag, 10 September 2023 | 36.253

Die Rechte der Menschen ...

das Wesen des Guten ...

der Protestantismus ist Teil bzw Ausdruck des Guten ...

und das Gute ist zwar elementarer Bestandteil unserer Existenz ...



aber das Gute hat es mehr oder weniger schwer gegen das Böse ...

weil Gut'gläubigkeit' (sic!) wiederum elementarer Bestandteil des Guten ist ...



das Böse ist zwar nicht immer aggressiv ... aber immer aktiv ... es schläft nicht ... nie ...

Musterbeispiel ist die Katholische Kirche ...



die heutzutage stärker größer mächtiger ist als jemals zuvor ... und weiter wird ...

während die Protestanten (sich) verzweigen verzetteln verschlafen ...



das Böse ist immer mindestens einen Schritt voraus ... wenn nicht zwei (51:49) ...

schlimmstenfalls sogar 2 zu 1 (Zwei Drittel !) ... allerschlimmstenfalls 99:1 ...



der Protestantismus steht zwar und agiert ... bzw tut wenigstens so ...

aber systembedingt auf verlorenem Posten ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Würger ... geo / cosmo / astro / metro- Politen ...

nicht alle natürlich ... nur so Typen wie Angela Merkel / Erich Honecker / Adolf Hitler und so ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Abfall Durchfall Mauerfall ...







