Samstag, 09 September 2023 | 36.252

Die Rechte der Menschen ...

und die Farben der Menschen ...

es ist irgend wie faszinierend und mit Sicherheit sehr viel besser ...

als in all den Jahrtausenden wenn nicht Millionen bisher ...



bis noch vor nicht allzu langer Zeit hielt sich hartnäckig das Gerücht ...

es gäbe nur zweierlei Menschen in dieser unserer Welt ...



ganz einfach ... männlich bzw weiblich ...

und wenn jemand was anderes behauptete wurde das kurzerhand verboten ...



inzwischen wissen wir ... es gibt nicht nur diese zwei Geschlechter ...

sondern Geschlechtsidentitäten und Sexualorientierungen ...



und die sind vergleichsweise farblich so vielfältig ...

daß zwei Regenbogen nicht ausreichen ...



*



die politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ... Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Politische Thema ... Bildung Erziehung Schule ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarmung Verblödung Verwahrlosung ...







