Die Rechte der Menschen und ...

das Wesen der Rechte ...

Demokratie kommt nicht von allein und ist auch nicht umsonst ...

das heißt ... man muß schon was dafür tun und auch was investieren ...



man soll ja das Leben nehmen wie es kommt ...

aber man darf schon versuchen es so einzurichten daß es kommt wie man es nehmen möchte ...



das heißt aber auch ...

wenn man das Böse als so eine Art Reaktion worauf immer versteht ...



daß das Gute dann ständig wachsam und auf der Hut sein und agieren muß ...

und dann wenn das Böse re-agiert und zuschlägt ...



auch selbst nochmal ne Schippe drauflegen (können) muß ...

um zumindest auf dem gleichen Level zu bleiben wenn nicht möglichst einen Schritt voraus ...



mit anderen Worten ... das Böse läßt sich nicht aus der Welt schaffen ...

damit müssen wir leben ... soweit es nicht doch sogar irgend wie systembedingt ist ...



aber man darf ihm bewußt keine Chance geben ...

und das ist möglich ...



bzw genau hier zeigen sich diese fatalen Konsequenzen der Regierung Angela Dorothea Merkel ...

die diese ganzen Vorgänge immer wieder hartnäckig als Spiel bezeichnet hat ...



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Zufriedenheit Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Trostlosigkeit Tod ...







