Die Rechte der Menschen und ...die Demokratie ...

Demokratie braucht Demokraten ... sagte einst ein gewisser Friedrich Ebert ...

und das ist ... typisch sozial-demokratisch ... ungefähr genau so unsinnig ...



wie ... Schule braucht Lehrer ... oder Erziehung braucht Erzieher oder so ...

wenn nicht gar sowas wie Vaterschaft braucht Väter ...



die Welt ist nunmal etwa je zur Hälfte ...

siehe 'Wahrheit gibt es nur zu Zweien ... Hannah Arendt ...



geteilt in Gut und Böse ...

wobei das Gute mehr oder weniger eine Frage des guten Willens ist ...



während das Böse so eine Art originäre Kraft ist ...

soweit nicht eine automatische Reaktion auf das Gute bzw also eine reaktionäre Kraft ...



woraus folgt ... das Gute muß nicht nur diese positiven 'Wissen' (!) und Willen haben ...

sondern auch die 'Kraft' (!!!) und die Entschlossenheit ... und den Willen ...



sich gegen das Böse nicht nur zu verteidigen ...

sondern letztlich auch durchzusetzen ... !!!



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie / Misogynie / Misanthropie ...







