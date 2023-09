Mittwoch, 06 September 2023 | 36.249

Die Rechte der Menschen und ...

Demokratie als Lebensform ...

Dauerausstellung im Theodor Heuß Haus in Stuttgart ...

in dem Wohnhaus in dem Theodor Heuß seine letzten Lebensjahre allein verbracht hat ...



Elly war schon 1952 noch in Bonn verstorben ...

und hinterließ ebenfalls ein beachtliches liberal-demokratisch politisches Lebenswerk ...



Demokratie als Form einer offenen Gesellschaft ... als Gegenmodell ...

zu totalitären Staatsformen wie dem Nationalen Sozialismus oder dem Internationalen Kommunismus ...



in einer offenen Gesellschaft hat jeder die Freiheit ... zu sein wie er ist ...

und damit die Chance ... sein Leben so zu gestalten wie er will ...



70192 Feuerbacher Weg 48 ...

Reinhold Maier Stiftung / Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit ... www.freiheit.org ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... die Transatlantischen Nachbarn ...

USA CDN KNG ...



das Po-litische Thema ... Bandel Handel Wandel ...

Angela Dorothea Merkel ... Abgrenzung Ausgrenzung Diskriminierung Degenerierung ...







