Dienstag, 05 September 2023 | 36.248

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht der Natur ...

dauernd und überall ist von den MenschenRechten die Rede ...

nie und nirgends von den MenschenPflichten ...



schon allein daran zeigt sich ... wie wichtig die MenschenRechte sind ...

weil sie anscheinend das unterste Niveau dessen sind ...



was Machthaber Potentaten Diktatoren Despoten AutokratenAbsolutisten und sonstige Gangster ...

den Menschen eigentlich zugestehen müßten ...



die sie ausnutzen und ausbeuten ... ausrauben und lezttlich dann doch umbringen ...

so wie in der Tierwelt ja auch jedes Tier spontan weiß ...



welches andere Tier bzw gegebenfnalls sogar der Mensch ...

von der Natur nur dafür gemacht ist ... gefressen zu werden ...



ohne jeden weiteren Sinn ... einfach nur um die Art zu erhalten ...

bzw dieses unergründliche System am Laufen zu halten ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristsche Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

vor allem die Brexit geschädigten Briten ...



das Po-litische Thema ... Frauen / gleiche Rechte / gleiche Anerkennung ...

Angela Dorothea Merkel ... Ahnungslosigkeit Erbarmungslosigkeit Rücksichtslosigkeit







