Sonntag, 03 September 2023 | 35.246

Die Rechte der Menschen und ...

die Verbrechen der Politiker ...

nach wie vor wird ständig überlegt ... wie man so genannte Verbrecher ...

wie beispielsweise Wladimir Putin ins Gefängnis bringen könnte / hinter Schloß und Riegel ...



es wäre nett und ganz einfach möglich und würde völlig ausreichen ...

wenn man endlich mal die hiesige Staatsführung vor Gericht stellen würde ...



einfach vor Gericht stellen ... das würde ja schon reichen ...

die Dinge zur Sprache bringen und erörtern ...



davon daß die bis an ihr Lebensende im Gefängnis sitzen ...

und Nachfolger mehr oder weniger das Gleiche tun nur in anderer Farbe ...



hat doch niemand was ... bzw genauer gesagt ... hat das Volk nichts ...

denn auch die Nachfolger kriegens ja wieder bezahlt bzw machen ihre Geschäfte damit ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

geo / cosmo / astro 7 metro Politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... Abgang Niedergang Untergang ...







