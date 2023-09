Samstag, 02 September 2023 | 35.245

Die Rechte der Menschen ...

und deren Ausbeutung durch Macht ...

diese Art zu regieren ... und das dann auch noch als Demokratie anzupreisen ...

ist das Kriminellste was es gibt an Betrug / Täuschung / Vergewaltigung / Kinderschändung etc ...



es ist immer wieder dieser teuflische Kreislauf ...

Der und oder Die an der Spitze handeln / widersnnig / kriminell / geisteskrank ...



darunter ist eine kleine Plattform mit denjenigen ... die diese Spitze tragen ...

die daran verdienen und auch sonst ihr eigenes Spiel damit treiben ...



und darunter dieser Ameisenhaufen von Masse ...

der dadurch daß sich ständig alle kleinsten Teilen bewegen eine eigenständige Konsistenz herstellt



die nach dem Prinzip 'das Fundament ist die Grundlage der Basis' das Entscheidende herstellt...

Tragfähigkeit / Leidensfähigkeit / Innovationsfähigkeit ...



*



die britischen Kronisten wissen nicht mehr ...

was sie mit dem Buckingham Palast machen sollen ...



wahrscheinlich werden die Anti-Kronisten das zum Schloß Meseberg umfunktionieren ...

der politische Schwachsinn muß schließlich auch dort einen würdigen Rahmen haben ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Schule ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarmung Verblödung Verchancenlosung ...







