Freitag, 01 September 2023 | 35.244

Die Rechte der Menschen und ...

die Souveraintät der Menschen ...

man kennt das ja von der Ehe ...

irgend wann in grauer Vorzeit hatte eine hinreichende Zahl von Männern begriffen ...



daß man Frauen nicht mehr einfach an den Haaren in seine Höhle ziehen und vergewaltigen konnte ...

sondern daß man einen etwas zivilisierteren Umgang finden mußte ...



damit die Frauen freiwillig mitgehen und irgend wie auch Spaß am Kinderkriegen bekamen ...

und da erfand man die Ehe ... bzw dieses Eheversprechen ... bzw diesen Ehevertrag ...



wonach gegen eine gewisse Garantie von Versorgungssicherheit oder gar so genannter Liebe ...

die Frauen mehr oder weniger kontrolliert diese Vergewaltigungen über sich ergehen ließen ...



es dauerte dann aber noch bis zum Beginn der Zeitrechnung überhaupt ...

und dann noch bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts nach Christus ...



bis ein gewisser Jean Jacques Rousseau dieses Modell auf die so genannte Volkssouverainität übertrug ...

also auf eine angebliche rechtliche Unabhängigkeit des Volkes ...



Selbständigkeit oder gar Überlegenheit gegenüber staatlicher Gewalt ...

bzw einem dem Ehevertrag ähnlichen Gesellschaftsvertrag ...



es gibt bekanntlich Männer ... die glauben sie könnten Frauen überzeugend überreden ...

mit dem Argument ... 'Du willst es doch auch' ...



so ähnlich ging auch für Rousseau die Souverainität der Staatsmacht vom Volkes aus ...

bzw sah er in diesem Vorgang die Vereinigung von Einzelwillen zu einem Gesamtwillen ...



*



sagte früher mal jemand ... Jugend ist etwas so Kostbares / Tolles / Wichtiges ...

es ist eigentlich schade daß man das an Kinder verschwendet ...



heutzutage gilt ... Politik ist etwas so Kostbares / Tolles / Wichtiuges ...

es ist völlig unverantwortlich ...



daß man das geisteskranken Idioten kriminellen Verbrechern etc überläßt ...

bzw etriebsnudeln Pausenclowns Seiltänzern Spaßvögeln ...



etwa wie Kohl / Schröder / Merkel ...

wobei Scholz Habeck Lindner nochmal ne Extranummer abgeben ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Merkel ... Krankheit und Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen