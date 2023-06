Freitag, 02 Juni 2023 | 22.153

Die Menschen und ...

die Götter wmd ...

ums mal so zu sagen ... das Weiblich-natürliche / Empfangs-willige / Gebärfähige ...

ist an sich die Krone dieser uns zur Verfügung stehenden Schöpfung ... wie sie (noch) existiert ...



wieso Männer auf die Idee kommen ... mit ihrer mehr oder weniger physischen Kraft zerstören zu müssen

was Frauen schaffen ... ist an sich unerfindlich ...



wie auch einige Andere beschäftige ich mich mit den großen Menschheitsfragen ...

Ukra-ine-krieg ... Klima-wandel ... Künstliche Intelligenz ...



wenn man bedenkt ... daß Frauen Göttinnen sind ...

und Männer sich dem gegenüber mehr oder weniger hilflos im Staube wälzen ...



begreift man in etwa ... was für ein armseliges beschissenes charakterloses Leben ...

dieser Wladimir Wladimirowitsch Putin führt ...



und daß offensichtlich niemand seiner Art und Geschlechts Genossen ... die in der Lage wären ...

weder en gros geschweige en detail bereit ist ihn zu bremsen ...







