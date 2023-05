Mittwoch, 31 Mai 2023 | 22.151

'Die Rechte' der Menschen und ... 'das Recht' der Menschen ...

es muß zweierlei Menschen geben …

im Grunde genommen … also nicht nur Frau und Mann und so …



sondern … Menschen die Rechte ‘haben’ …

und solche … die für sich in Anspruch Rechte ‘nehmen’ ...



man könnte auch umgekehrt sagen …

es gibt diejenigen die ‘das Recht’ für sich in Anspruch nehmen ...



und diejenigen die das mehr oder weniger hilflos ertragen …

und über sich ergehen lassen (müssen ???) ...



man könnte also in etwa sagen …

ein ‘Staat’ (ein Unternehmen / ein Verein etc etc etc …)



besteht aus einer (!) obersten Führungspersönlichkeit wmd …

die mehr oder weniger brutal eigensinnig rücksichtslos ist ...



darunter eine kleine Gruppe von Leuten … die aus persönlichen Gründen und Überlegungen ...

der Führungspersönlichkeit zuarbeiten / alles kritiklos mitmachen und eigentlich erst umsetzen …



und darunter dann nicht etwa der Rest ...

sondern eben die Masse (!!!) der Bürger Menschen Lebewesen …



man könnte also sagen … das Verhältnis von …

Führungspersönlichkeit / eigeninteressierte Führungsgruppe / mehr oder weniger unmündiges Volk ...



entspricht genau dem Verhältnis von …

Vater / eigeninteressierter Mutter / mehr oder weniger unmündige Kinder ...



anders ist das nicht zu erklären daß das ...

was die amerikanischen / europäischen / asiatischen Führungspersönlichkeiten …



mit ihren jeweiligen Führungsgruppen …

der Welt seit Beginn des 20. Jahrhunderts zugemutet haben …



und von eben dieser Welt (!!!) … also von all diesen großartigen Völkern …

einfach so hingenommen / geduldet / und ertragen wurde und wird ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen