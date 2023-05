Montag, 29 Mai 2023 | 22.149

Die Rechte der Palästinenser und ...

die Relativität von Konflikten ... ...

heute reisen Vertreter des Bundesrates … also eine Politische Delegation …

mit einer Wirtschafts- und einer Wissenschaftsdelegation nach Israel …



zu Gesprächen unter anderen mit Jitzchak Herzog / Benjamin Netanjahu / Amir Ohana …

bzw im Peres Center for Peace and Innovation ... das noch mit natürlicher Intelligenz arbeitet ...



im Sourasky Center Ichilov … wo Patienten bereits mit künstlicher Intelligenz versorgt werden ...

und in der unverzichtbaren Gedenkstätte Yad Vashem ...



Kultur und die so genannte Zivilgesellschaft … das heißt 'der Geist' ... geschweige der Heilige Geist ...

bleiben also wieder mal außen vor …



das ist daher nicht annähernd das ... was Leo Baeck mal vorschwebte als er sagte ...

‘unser Glaube / unsere Hoffnung war …



daß deutscher Geist und jüdischer Geist auf deutschem Boden sich treffen ...

und durch ihre Vermählung zum Segen werden könnten’ …



man könnte sich das nach wie vor ja mal so vorstellen …

daß gewissermaßen abwechselnd je nachdem worum es geht ...



jede Seite mal Frau bzw Mann spielen könnte ...

und dadurch u.a. Innovationen und Lösungen entwickelt um nicht zu sagen geboren werden …



mit denen … um die Reihenfolge Albert Einsteins zu wahren …

zunächst das spezielle Verhältnis Israeli/Palästiner geregelt werden kann ...



und daraus dann allgemein ...

Lösungen für Frieden und Freiheit in der Welt …



um nicht auch hier wieder zu sagen ...

ganz speziell für das Verhältnis Rußland / Ukraine …



nach Lage der Dinge ist bei diesem Besuch mit einem Fortschritt insoweit nicht zu rechnen …

im Gegenteil … Peter Tschentscher reist mit seinen Delegationen dann zu den Palästinensern ...



man darf gespannt sein was der Herr Abbas seinen deutschen Gästen auf seinem eigenen Boden

wohl diesmal wieder ins Stammbuch schreiben wird ...



es gehört zweifellos zur Tragik sowohl des deutschen als auch des jüdischen 'Volkes' ...

daß sie immer wieder an Repräsentanten geraten ...



die keine Erziehung keine Bildung keine Kultur haben ...

ja sogar nicht mal hinreichende Zivilisation ...



dressierten Affen näher als Persönlichkeiten ...

die halbwegs wissen was sie zu tun und zu lassen haben ... und Verantwortung 'da-für tragen' ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen