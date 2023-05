Sonntag, 28 Mai 2023 | 21.148

Der Heilige Geist ...

und das Universum …

man muß das einfach glauben …

daß es vor diesem so genannten Urknall ja auch schon etwas gegeben haben muß ...



und daß auch die Entwicklung nach diesem ominösen Urknall …

nicht ohne irgend eine Art von Intelligenz gesteuert worden ist ...



wir Menschen sind dabei … den Bereich unserer menschlichen natürlichen Intelligenz zu ver-lassen …

und uns dem Begriff einer ‘Künstlichen’ Intelligenz (???) zu über-lassen ...



vielleicht ist die Künstliche Intelligenz ja gar keine Weiter-entwicklung …

sondern eine Rück-kehr (!) zum status ante quo … (!)



und wenn Herr Putin Ernst macht … könnte es durchaus sein …

daß es eines unschönen Tages einen großen Knall gibt und … naja …



alles platzt wie eine Seifenblase ...

und da wo gerade noch was war ist auf einmal nichts ...



man könnte natürlich auch ‘glauben’ …

daß unsere Götter es so weit nicht kommen lassen ...



unter allen Religionen dieser Welt ist das Christentum diejenige …

die unseren heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen am nächsten kommt …



Empfängnis und Geburt Jesu Christi zwar ohne Knall … aber praktisch aus dem Nichts ...

und ‘aufgefahren gen Himmel’ ist ja auch nichts anderes als moderne Raketenstarts …



und wir wissen heute daß je mehr wir wissen desto mehr lernen wir was wir alles nicht wissen

naja … und genau so wie mit dem Wissen ist das mit dem Glauben auch ...







