Donnerstag, 31 August 2023 | 35.243

Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte der Staatlichkeit ...

das waren noch Zeiten ...

wo es nur darum ging einem anderen ein X für ein U vorzumachen ...



bekanntlich ist heutzutage nicht nur alles ein bißchen größer als früher ...

sondern es ist das absolute Gegenteil ...



wie eben alles ... was mal ganz klein aus einem Ei kriecht ...

in der Endphase riesige kosmische astrophysische Dimensionen annimmt ...



Musterbeispiel der so genannte Rechtsstaat ...

der die Einhaltung von Rechtsschranken bei der Ausübung der Staatsgewalt garantieren soll ...



de facto gelingt es praktisch einer Handvoll Potentaten ...

dem Rest der Menschheit ... also über acht Milliarden Menschen ... dieses X für ein U vorzumachen ...



*



auf jeder Packung Dallmayr Kaffee findet sich der Hinweis ...

wir garantieren die Qualität dieses Kaffees ...



wir bürgen 'dafür' mit dem Recht (zur Korrektur/zur Nachbesserung) zum Umtausch ...

falls diese Packung nicht hält was wir verspochen haben ...



im Prinzip ist das nichts anders als was in unserer Verfassung steht ...

der Bundeskanzler bestimmt ... und trägt 'dafür' die Verantwortung ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Miasmathie Misogynie Misanthropie Mischpokie Mimikrie ...







