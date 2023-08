Dienstag, 29 August 2023 | 35.241

Die Rechte der Menschen ...

die Phantasie der Strategen / das Handeln der Mächtigen

als einer der Väter der Demokratie gilt Jeremy Bentham ...

mit einem Konzept der Menschenrechte ...



das den Zweck allen obrigkeitlichen Handelns und Verhaltens in dem Nutzen sieht ...

der dadurch für Einzelne oder auch Mehrere ... für Alle bzw die Gemeinschaft gestiftet wird ...



das Prinzip größtmöglichen Wohlbefindens für eine größtmögliche Zahl von Menschen ...

zum Nutzen eines sinnvollen erfüllten glücklichen Lebens ...



zu seiner Zeit ... als Zeitgenosse Johann Wolfgang von Goethes ...

galt das als eine Denkrichtung in der Ethik ... als Maßstab moralischer Beurteilung ...



im Zeitalter bis in die äußersten Zahnlücken bewaffneter Atommächte ...

dürften solche Gedanken noch jenseits von Illusion und Phantasie liegen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

zum Beispiel das Brexit-geschädigte Groß-britannische (jetzt wieder) König-reich ...



das Po-litische Thema ... Frauen Idealismus Gleichberechtigung ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Beliebigkeit Willkür Diktatur Schrecken Terror ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen