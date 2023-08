Montag, 28 August 2023 | 35.240

Die Rechte der Menschen und ... die Freiheit ...

auch Freiheit gibt es nur zu Zweien ...

denn alles andere macht ja keinen Sinn ...



wenn einer allein irgend wo ist ...

stellt sich ja die Frage der Freiheit gar nicht ...



man muß diffenzieren zwischen ein einzelner Mensch sein / allein sein / frei sein unter Vielen ...

einer der Fälle in denen der Liebe Gott wirklich weiterhilft ...



der mal gesagt hat ... es ist möglich aber es ist nicht gut daß der Mensch allein sei ...

in etwa so wie Loriot mal gesagt hat ... ein Leben ohne Möpse ist möglich aber sinnlos ...



vielfältig sind die Empfehlungen daß man nicht nur eine Stimme sondern auch eine Zweite hören soll

ganz abgesehen von den Fällen in denen Menschen viele andere Stimmen hören ...



sogar speziell im Rechtsleben hat das seinen Niederschlag gefunden ...

in dem alten Rechtsgrundsatz 'audiatur et altera pars' ...



und manchen gehen selbst darüber noch hinaus ...

und sprechen oder leben gar mit ihrem alter ego ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ...ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanier Belgier Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen Idealismus Gleichberechtigung ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Beliebigkeit Willkür Diktatur Schrecken Terror ...







