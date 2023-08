Sonntag, 27 August 2023 | 34.239

Die Rechte der Menschen und ...

die Energie der Kriminellen ...

wir wissen nicht erst seit gestern ... daß sinnvolle politische Gestaltung ...

nur mit Demokratie denkbar geschweige möglich ist ...



also mit der Herrschaft des Volkes ...

dem gegenüber versucht vor allem die Katholische Kirche ...



mit teils drastischen wenn nicht drakonischen Maßnahmen und Strafen ...

eben diesem Volk einzubläuen ... das ginge nur mit der Herrschaft Gottes ...



eigentlich weiß man seit Jahrtausenden nicht ... wo die größere kriminelle Energie steckt ...

in den politischen oder in den religiösen 'Influencern' ...



anscheinend ist es so eine Art Kopf-an-Kopf-Rennen ...

nach der Methode 'Politik gibt es nur zu Zweien' ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische UnionsEuropa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Würger ...

geo / cosmo / astro / metro Politiker ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Abbruch Leistenbruch Mastundschotbruch ...







