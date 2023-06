Mittwoch, 21 Juni 2023 | 25.172

Das Politische Buch ...

New Work Dystopia ...

Dsytopische Betrachtung zum Wirtschaftstrend New Work ...

von Prof.Dr. Carsten C. Schermuly ...



spätestens seit 2020 hat die Popularität des Begriffs New Work sprunghaft zugenommen ...

steht aber auch allgemein ebenfalls zunehmend für Änderungern jeder Art in der Arbeitswelt ...



Carsten C Schermuly ist Diplom Psychologe ...

und greift das Scheitern von New Work in Form einer Dystopie auf ... er gibt ihm ein Gesicht ...



dazu stellt Schermuly das fiktive Unternehmen Kaltenburg vor ...

als 'bösen Bruder'von Stärkande aus 'New Work Utopia' ...



in dem alles schief läuft ... was schieflaufen kann ... doch es erfolgt eine Wende zum Positiven ...

mit zehn Vorschlägen zur Vermeidung typischer Fehler bei der New Work Organisationsentwicklung ...



zu den Schattenseiten ... aber auch den Zukunftsaussichten von New Work ...

gibt das Buch bzw also Carsten C. Schermuly einen spannenden Einblick ...



Haufe Fachbuch ... www.haufe.de ...

www.kulturkaufhaus.de ...







