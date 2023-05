Donnerstag, 25 Mai 2023 | 21.145

Der Glaube der Menschen und ...

das Leben in der Kirche ...

I.) ... zum Beispiel in der Frauenkirche in Dresden ...

heute um 19 Uhr 30 ... ein Vortrag im Rahmen des Donnerstagsforums ...



Dresden und die Frauenkirche im Guckkasten des 18. und des 19. Jahrhunderts ...

Anmerkungen zur populären Rezeptionsgeschichte ...



eine Veranstaltung der Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche Dresden...

mit ihrem Geschäftsführer Andreas Schöne ...



*



Samstag 27 Mai 2023 um 20 Uhr ... 'Barock glanzvoll ...

u.a. mit Georg Friedrich Händel ... Johann Sebastian Bach ... Carl Pilipp Emanuel Bach ...



mit Anastasiya Taratorkina (Sopran) und Helmut Fuchs (Trompete) ...

und dem Ensemble unter Leitung von Matthias Grünert (Thomaskirchenkantor) ...



*



Pfingst-Sonntag 28 Mai 2023 um 11 Uhr ... Festgottesdienst ...

anläßlich des 20. Glockenweihjubiläums ...



u.a. mit der Frauenkirchenpfarrerin Angelika Behnke ...

und Johann Sebastian Bachs Pfingst-Kantaten ...





*



II.) ... zum Beispiel in der Herrenkirche ...





II. ... zum Beispiel die Herrenkirche in Berlin …

bekannt auch unter dem Namen Oberpfarrkirche und Domkirche zu Berlin …

.

Sonntag 28 Mai 2023 um 10 Uhr Gottesdienst / Predigt / Abendmahl …

mit Dompredigerin Petra Zimmermann ...



Montag 29 Mai 2023 um 10 Uhr Fest-Gottesdienst / Predigt / Abendmahl ...

mit Bischof Christian Stäblein …



nun ist Pfingsten ja das Fest des (Heiligen) Geistes ...

den interessantesten Beitrag in dieser Hinsicht gibt es wahrscheinlich ...



Montag 29 Mai 2023 um 18 Uhr im Abendgottesdienst mit der Predigt von Christoph Markschies

Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ...



Präsident der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften ...

des größten geistes-wissenschaftlichen Forschungs-Programms Deutschlands ...



dem deutschen / dem berliner / dem zeitgeschichtlichen evangelischen Theologen …

Professor für Antikes Christentum …



Leiter von ‘Kirche und Judentum’ … des Instituts der Berliner Humboldt Universität ...

und Zentrum für Christlich-Jüdische Studien …



was nichts daran ändert daß ... nach dem Versagen der Kirchen im Dritten Reich …

speziell die Evangelische Kirche auch heutzutage keinen nennenswerten Beitrag leistet …



zur so genannten Bekämpfung anti-jüdischer Ressentiments …

geschweige …



‘daß deutscher und jüdischer Geist auf deutschem Boden sich treffen …

und zum Segen werden könnten’ … im Sinne Leo Baecks …



was gleichwohl wiederum nichts daran ändert …

daß eine Predigt / eine Vorlesung / ein Vortrag von Christoph Markschies ein Erlebnis ist ...



*



III.) ... als die Glocken damals in Dresden erstmals wieder läuteten ... war die Kirche noch im Bau ...

inzwischen ist sie fertig ... ganz im Gegensatz zu unserer Verfassungsmäßigen Ordnung...



deren Glocken am 23. Mai 1949 erstmals läuteten ...

und es war nicht nur nichts auch nur halb fertig ... sondern wir standen ganz am Anfang ...



leider hat inzwischen niemand auch nur versucht ...

diesen verfassungsgemäß vorgesehenen demokratischen und sozialen Staat ...



auch nur andeutungsweise herzustellen ... sondern ... statt dessen ...

ist das verfügbare staatliche Potenziel des Wahnsinns kesse Beute geworden ...



so wie es im Moment aussieht wird sich kaum vermeiden lassen ...

daß demnächst auch wieder Bomben auf Deutschland fallen ...



möglicherweise gibt es danach diesen sprichwörtlichen Anfang ...

dem der Zauber unserer verfassungsmäßigen Ordnung innewohnt ...







