Das Politische Buch ...

Zeitgenoss:in Gorki ...

Shermin Langhoff als Herausgeberin und Lutz Knospe als Herausgeber haben sich einen Spaß erlaubt ...

1 + 1 + 1 zusammen zu zählen ...



genauer gesagt rund 70 Jahre Maxim Gorki Theater ... rund 20 Jahre postmigrantisches Theater ...

und rund 9 Jahre Intendanz Shermin Langhoff ...



das macht 99 ... und genau diese Zahl an Wegbegleitern und Zuschauern ...

Freunden und Gästen ... Künstlern und Kreativen ... alles natürlich wmd ...



haben sie gebeten ... mit einem 'Zwischenruf' ihren ganz eigenen Blick auf 'das Gorki' zu werfen ...

auf Geschichten und VorGeschichte des postmigrantischen Theaters ...



schließlich ist jede und alle Geschichte die Geschichte von Vielen ...

also auch die des Gorki-Theatersd ...



'Zeitgenoss:in Gorki' ist entsprechend ein Buch der Assoziationen ...

und ... s.'Spaß' ... der guten Laune ...



es läßt Menschen sprechen ... aber auch Bilder ...

mit Photographien von Esra Rotthoff ... vor der Bühne ...



von Ute Langkafel ... auf der Bühne ...

und last but not least ... Lutz Knospe ... hinter der Bühne ...



Verlag 'Theater der Zeit ...

