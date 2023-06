Mittwoch, 07 Juni 2023 | 23.158

Das Politische Buch ...

Lydia Meyer ... Die Zukunft ist nicht binär ...



und sie war es natürlich auch nie ...

Vielfalt ist Fakt ... und auch das war schon immer so ...



die traditionelle Zweigeschlewchterordnung ist weder ausreichend noch alternativlos ...

Menschen sind nicht entweder oder ...



sie sind trans und inter ... gender und agender ...

nonconforming und eben bi aber nicht bi-när ... queer und etc und etc ...



jedoch ... mit steigender Sichtbarkeit wird auch die Anti-Bewegung sichtbarer ...

werden die feindlichen Stimmen lauter ...



dabei steckt in der Überwindung der heutigen starren Kategorien ...

emanzipatorisches Potenziel für alle (!) Menschen ...



Lydia Meyer lebt in Berlin ... wo sonst kann man 'leben' ...

hier ist es schließlich gut und das ist auch gut so ...



sie setzt sich in unterschiedlichen Rollen / Formaten / Medien auseinander

mit Sex und Gender ... gesellschaftlichen Normen und deren Verwobensein mitundineinander ...



in 'Die Zukunft ist nicht binär' entwirft Lydia eine Welt ...

in der alte Grenzen obsolet geworden sind ...



und schöpft aus den eigenen Erfahrungen ... als Person die unter der binären Ordnung litt ...

aber ihren (eigenen) Weg gefunden hat bzw gegangen ist ...



