Mittwoch, 24 Mai 2023 | 21.144

Die Rechte der Menschen und ...

die Halacha der Juden ...

gestern feierten die Juden in Deutschland den 150. Geburtstag von Leo Baeck ..

und ich war dabei und habe mit gefeiert ...



weil der Mann in persönlicher Hinsicht durchaus ein Leitbild / ein Vorbild …

eine Orientierung / eine Bereicherung … sein kann ...



aber was hat er für die generelle Allgemeinheit getan / fürs Gemeinnützige / für allgemeine Wohlfahrt ...

für Verständigung und Gerechtigkeit … für Frieden und Freiheit …



es ist doch nun mal eine nicht hinweg zu leugnende Tatsache …

daß jede Betonung oder gar Förderung des Judentums …



gleich-zeitig auch den Antisemitismus herausfordert und fördert ...

und … das ist eben das Fatale … ohne Ausgleich / ohne Balance ...



nicht nur im gleichen sondern einem höherern aggressiveren kritischeren Maße ...

bis hin zu Krieg Vernichtung Holocaust …



wann begreift denn das mal jemand von denjenigen …

die dauernd Verantwortung angeblich ‘übernehmen’ wollen …



aber nicht bereit sind … sie auch zu tragen …

die sofort davonlaufen wenns ans Tragen geht ...



nochmal … es ist nun mal so … schon jede Betonung geschweige Förderung …

Bestehen auf … einer Eigen(en) Art …



ohne anderen in gleicher Weise Recht zuzugestehen ...

ruft entsprechend Widerspruch hervor …



jedes Bestehen darauf oder gar Durchsetzen-wollen führt zu Widerstand ...

von Klimaklebern bis zur RAF … ist doch alles schon mal dagewesen …



und Friede Springer war übrigens auch da …

das ist die Frau die ihrem Vorstandsvorsitzenden dauernd Aktienpakete schenkt …



und trotzdem laut Forbes noch über drei Milliarden Euro Vermögen verfügt ...

und der Vorstandsvorsitzende führt dann teure Prozesse mit ehemaligen Mitarbeitern …



die ebenfalls vorher so viel Geld etc verdient haben … daß sie sich diese teueren Prozesse

mit jeder Menge Rechtsanwälten ebenfalls leisten können …



es ist unglaublich … wie viel und wie sinnlos da Geld verbraten wird …

wie in der Ukra-ine Munition verschossen wird ...



aber statt die versammelten rund 100 Gäste zu einem Glas Champagne einzuladen …

läßt sich läßt Friede Springer ein spendenfinanzierters Glas Wein kredenzen ...



Leo Baeck hat mal gesagt … ‘Unser Glaube war es … daß deutscher und jüdischer Geist ...

auf deutschem Boden sich treffen … und zum Segen werden könnten …



das war wohl eine Illusion …

die Epoche der Juden in Deutschland ist ein für alle Mal vorbei …’



ich würde gerne versuchen ...

das zu widerlegen



inclusive des Unglaubens ...

daß sich der Anti-Semitismus nicht kultivieren bzw wenigsten zivilisieren ließe ...







