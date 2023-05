Dienstag, 23 Mai 2023 | 21.143

Tagebuch ...

selbst Albert Einstein hat gesagt ...

alles in dieser Welt ist endlich ... so ganz sicher bin ich mir aber nicht ...



so ähnlich ... ungefähr vielleicht möglicherweise ... gibt es Leute die sagen ...

alles was schlecht ist ... kann man beseitigen ...



zum Beispiel des Rassismus ...

die sagen leider nicht ... so ganz sicher bin ich mir aber nicht ...



selbst Adolf Hitler ist mit dem Versuch gescheitert ... etwas zu beseitigen (...)

ganz abgesehen von dem was er nicht erreicht hat was er erreichen wollte (...)



daraus folgt ... aus der Perspektive der Evolution kann es nicht darauf ankommen ...

etwas zu beseitigen ... was nun mal drin ist in dieser Welt ...



sondern ... alles was da ist ... das sind so was wie Spielbälle ...

man könnte fast sagen ... die Gott uns hinwirft ... damit wir sie aufnehmen und spielen ...



aber eben nicht um des Gewinnens und Verlierens Willen ...

sondern im Sinne des gemeinsamen 'by way of trial and error' ...



des gemeinsam etwas Erreichen-wollens ...

was der eine nicht erreicht ... erreicht vielleicht der andere ...



aber wir sitzen doch alle in einem (!) Boot ...

das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile ...



das heißt .. 'entscheidend' (s.BVerfG das so gern 'entscheidet') ... ist daß das Boot ankommt ...

und nicht wer gewinnt oder verliert ...







