Dienstag, 23 Mai 2023 | 21.143

Die Rechte der Menschen und ...

die Gewaltenteilung ...

fünf Finger hat der Mensch … allerdings an jeder Hand ...

aber man könnte das projizieren auf die Gewaltenteilung …



ohne hier zwischen rechts und links unterscheiden zu wollen …

um jeden Verdacht einer eventuellen Diskriminierung zu vermeiden …



also man könnte sagen … die eine Hand ... ist die horizontale bzw demokratische Gewalten-Teilung ...

die andere Hand die vertikale bzw soziale …



dann wären das in etwa Legislative Exekutive Judikative ...

bzw 4. Gewalt die Medien (Presse) / 5. Gewalt die Kirchen um nicht zu sagen der Papst…



und die andere Hand ... also die vertikale bzw soziale Gewalten-Teilung ...

hier könnte man endlich mal Zeichen setzen für die Gleichberechtigung ...



1. Gewalt Frauen … 2. Gewalt Gesundheit … 3. Gewalt Bildung … 4. Kultur … 5. Wissenschaft ...

bzw deren (qualitativ!) wichtigste Organisationen / Institutionen etc und oder so ... ff ...







