Freitag, 25 August 2023 | 34.237

Die Rechte der Menchen und ... die Wahrheit der Politik ......

spätestens seit Hannah Arendt wissen wir ...

Wahrheit gibt es nur zu Zweien ...



zu dieser Wahrheit gehört nunmal ...

daß dieser so genannte 'Putins Angriffskrieg' eben nur die eine Hälfte der Wahrheit ist ...



und die andere bzw also Zweite Hälfte die Geisteskrankheit und Kriminalität etc

der Angegriffenen bzw der gesamten angeblich so friedlichen westlichen Seite ...



die wiederum geradezu doppelte Schuld tragen ...

dafür daß sie weder den Angriff verhindert haben ... noch jetzt sinnvoll verteidigen ...



wenn also irgend jemand zum Frieden-schließen verpflichtet ist ... dann der Westen ...

indem die politischen Versäumnisse seit der Kohl-Regierung aufgearbeitet werden ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Isla-misten und Antise-misten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Krankheit und Intensivstation ...







