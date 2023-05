Montag, 22 Mai 2023 | 21.142

Die Rechte der Menschen und ...

Claudia Roth bzw Angela Morkel und die Demokratie

Claudia Roth sagt … der entschiedene lautstarke Protest … die nachhallende Kritik …

gegen ihre hirnverbannte Politik … das sei ‘Demokratie’ ...



und weil sie sich selbst anscheinend für eine ‘Demokratin’ hält ...

sagt sie … ‘sie’ … nähme diese Kritik an … (auch das sei also Demokratie) …



weil ... ‘wir’ … sagt sie … sind nicht irgend eine Demokratie ...

sondern … eine starke … eine mutige … eine bunte … etc ...



das ist eben genau dieser katastrophale ideologische grüne feministische Irr Un und Aber Glaube ...

der uns geraden Wegs wie gesagt in die Katastrophe stürzt ...



Albert Einstein hat gesagt … E gleich m mal c quadrat …

bzw würde sagen … E gleich merkel und claudia quadrat ...



was wiederum heißt … mit dieser Art/Anwendung/Gebrauch/Nutzung ... von Energie

genauer gesagt Mißbrauch …



kommen wir eben nicht (!) weiter …

es mangelt an einer sinnvollen führenden bzw weiterführenden ‘Erörterung’ der Dinge …



also das was jetzt wieder massivst eingefordert wird …

unter dem Eindruck / dem Leiden / der Wut … von ‘aufgestautem Frust’ ...



und worum ich beim Bundesverfassungsgericht seit rund 30 Jahren …

ebenso verzweifelt wie vergeblich kämpfe ...



Millionen von im Grunde nicht kompatiblen Flüchtlingen wollte Frau Merkel hier integrieren

aber das ist ihr nicht mal bei den wenigen hier lebenden und beheimateten Juden gelungen …



die in mehrfacher Hinsicht unser Fleisch und Blut … Geist und Seele … sind …

es geht also nicht nur um das was sich auf-ge-staut hat …



sondern vor allem um dieses riesige ebenso physikalische wie sprichwörtliche ‘Schwarze Loch’ ...

in dem Frau Merkel jegliche Bildung und Erziehung … Kunst und Kultur verschwinden ließ ...



wobei man fairer Weise vielleicht sagen muß … geschaffen hat das Lach Helmut Kohl …

an den Rand geführt hat uns Gerhard Schröder …



aber hinabgestoßen hat uns eben Angela Merkel ...

unter tatkräfiger Mithilfe des Bundesverfassungsgerichts !!!



es geht also nicht nur darum … den Antisemitismus zu (ver)bannen …

sondern die Mängel und Defizite aufzuarbeiten / aufzuholen / auszugleichen / auszufüllen ...



aus rund 40 Jahren systematischer Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ...

bzw offizieller ‘Verklebung’ !!! des Weges … der das verfassungsmäßige Ziel sein sollte ...



mit anderen Worten … um das der Vollständigkeit halber hier anzufügen …

daß sich aktuell die Justiz mit der Bestrafung so genannter Klima-kleber befaßt …



ist die groteskeste Verdrehung der Tatsachen …

die es seit Menschengedenken gegeben hat …



nicht nur Deutschland … sondern die Welt steht jetzt am Rand dieses Schwarzen Klima Lochs ...

und es sieht bis jetzt so aus …



als wollten uns die deutsche Justiz bzw speziell eben das Bundesverfassungsgericht …

mit ihrer geballten Dritten Gewalt und der Vierten gleich mit völlig ungerührt hinabstoßen ...



für ‘die Menschen’ ist es schließlich kein Trost …

daß Politiker und Richter gegebenenfalls dann mit verschwinden in diesem Loch …



ebenso wenig wie … auch das gehört dann noch hier her …

wie für die Menschen / die Welt … die unter diesem Wahnsinn in der Ukra-ine leiden …



den Frau Merkel ebenfalls mehr oder weniger (s.o.) auf dem Gewissen hat ...

aber … wie kompliziert die Dinge auch immer sein mögen … sie lassen sich lösen …



das Mittel dazu ist … ‘der Weg ist das Ziel’ ...

und der Schlüssel dazu ist … die verfassungsrechtlich relavante Erörterung ...







