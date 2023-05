Montag, 22 Mai 2023 | 21.142

Die Rechte der Menschen ...

von Immanuel Kant bis Hannah Arendt ...

auf reiner Vernunft beruhend …

handele (speziell) stets so … daß Antrieb und Kern Deines Handelns …



- Anlaß Ausgangspunkt Inhalt Maxime Wesen Willen Wollen etc

eine allgemein generell gültige Regel sein könnte … also gewissermaßen ein Naturgesetz …



daraus folgt … messerscharf wie das Volk bzw ‘die Menschen’ so sagen …

daß unsere aktuellen gewaltengeteilten Staats Frauen und Männer bzw Bediensteten wmd …



nicht von Vernunft geleitet sind bzw keine Vernunft haben und konsequenterweise keinen Verstand

was natürlich Manches erklärt … wenn nicht alle seine Teile und das Ganze noch dazu ...



denn die sind ja objektiv alle von irgend welchen bunten Ideologien geleitet …

von Glauben Phantasien Religionen Träumen und sonstigen Weltfremdheiten …



soweit sie nicht schlicht und einfach ebenso absichtlich wie absichtsvoll kriminell sind …

oder krank bzw im allerschlimmsten Fall zurechnungsunfähig geisteskrank ...



Karrieremacher Geldscheffler Halsabschneider Machtbesessene etc etc ...

Bauernfänger Betrüger Fälscher Gauner Kinderverderber Lügner Schwindler ...



Politik ist ein Spiel … ist die Maxime von Frau Merkel …

in den Händen von Frau Merkel vor allem explizit das hochintelligente Falschspielen ...



woraus wiederum folgt … das ist so ist aber nicht das Problem …

das Problem ist … ‘Wahrheit gibt es nur zu Zweien’ ...



das heißt … es bedarf immer auch des altera pars …

der ‘Wahrheit’ begreift versteht akzeptiert … und seriös anwendet verarbeitet ausübt ...







