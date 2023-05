Montag, 22 Mai 2023 | 21.142

Sozialwahl 2023 ...

für Gemeinschaft und Mitbestimmung ... Gesundheit nund Rente

morgen ist auch noch ein Tag ... das ist die Zukunft ...

das wissen wir ... können sie aber nicht sehen ...



weil Zukunft nichts mit Hören und Sehen zu tun hat ... sondern mit Bestimmen und Gestalten ...

mit Verantwortung übernehmen und vor allem sie auch tragen ...



es könnte also sein ... daß uns Hören und Sehen gerade deshalb längst vergangen ist ...

weil niemand bereit ist diese Verantwortung zu tragen ...



und diejenigen ... die das beobachten / kontrollieren / korrigieren sollen sich weigern ...

die Ersteren 'zum Jagen zu tragen' ...



das heißt ... wir sind es selbst ... die bestimmen und gestalten ...

also auch Gegenwart und Zukunft ... bzw wie gehabt ... die Vergangenheit ...



das ist so wie mit 'der Weg ist das Ziel' ...

was wiederum heißt ... wir selbst sind die Zukunft ...



Sozialwahl 2023 ... auch so'ne Art Bürgerrat ... sogar mit Wahl (!) und nicht nur mit Los ...

www.sozialwahl.de ... Endspurt ... auf der Zielgeraden ...



die Stimme muß bis 31. Mai 2023 um 24 Uhr abgegeben bzw eingegangen sein ...

am besten online ...



die Deutsche Post / DHL ist zur Zeit mal wieder so unzuverlässig ...

daß sie hart an der Grenze zur Zurechnungsunfähigkeit scharrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen