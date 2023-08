Mittwoch, 23 August 2023 | 34.235

Die Rechte der Menschen und ... der letzte Rest von Verstand ...

die Letzte Generation … ist ja alles schön und gut und richtig …

kann aber offenbar nicht die ultima ratio sein …



das kann offenbar nicht der Weisheit letzter Schluß sein …

sonst wäre es eher ein Offenbarungseid menschlichen Verstandes …



gewissermaßen ‘bar jeder Vernunft’

bzw vielleicht sollte man sich dort mal ein paar Anregungen holen ...



oh what a day ! … bare necessities … greatest urgently needed Ideas ...

es ist und bleibt nun mal ein Unterschied …



ob der Mensch als Ganzes schläft und also nicht handelt …

oder ob sein Verstand schläft … während er weiter handelt …



schon de Goya und andere wiesen darauf hin … (nur) wer schläft sündigt nicht ...

wer handelt wenn sein Verstand schläft … schafft Unheil ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre transatlantischen Nachbarn ...

USA ... CDN ... KNG ...



das Po-litische Thema ... Bandel / Handel / Wandel ...

Angela Dorothea ... Kasner / Sauer ... Merkel / Werkel ...







