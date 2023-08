Montag, 21 August 2023 | 34.233

Die Rechte der Menschen und ...

der Rest an Vernunft ...

wo ist er/sie/es geblieben ?

die Letzte Generation klebt sich überall fest und glaubt anscheinend …



damit könne sie auch nur irgend was ‘bewegen’ geschweige verbessern …

was ja objektiv paradox ist …



am Anfang war das Wort … es geht aber nicht darum … wer das erste Wort hatte ...

sondern darum … wer das letzte Wort hat ...



mit anderen Worten … es geht nicht um die Frage …

was ‘ist’ ultima ratio … sondern wer hat sie … bzw also das 'letzte' Wort …



Krieg ... führen oder gar spielen ... ist aber kein Wort … sondern ein Synonym für Sprachlosigkeit …

und auch nicht die Fortsetzung von Politik … denn Politik ist ein Synonym für Schwachsinn ...



**





der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien ... Belgien ... Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit / Leben / Zukunft ...

Angela Dorothea Kasner / Merkel / Sauer ... Arbeitslosigkeit / Verzweiflung / Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen