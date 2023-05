Sonntag, 21 Mai 2023 | 20.141

Die Rechte der Menschen und ...

der Internationale Museumstag 2023 ...

heute wird auch in Deutschland der Internationale Museumstag gefeiert …

in zahlreichen Museen mit vielfältigen analogen und digitalen Aktionen ...



auch mit meiner Galerie ‘E gleich m mal c quadrat’ versuche ich …

diesen Aktionstag zu unterstützen und für die Kunst zu begeistern …



insgesamt bieten mehr als 1400 Museen mit mehr als 3500 Aktionen …

ein vielfältiges Programm an Führungen und Workshops ...



allgemeinen Ausblicken und exklusiven Einblicken …

und schaffen damit einen besonderen Zugang zu dieser ‘art’ von Universum ...



Schirmherr des diesjährigen Internationalen Museumstages …

ist Dr. Peter Tschentner … der Präsident des Bundesrates ...



was wahrscheinlich aber nicht unbedingt als selbstkritischer Hinweis …

auf den inzwischen musealen Charakter dieser Institution gemeint ist …



wie unter anderem insbesondere auch der des Bundestages ...

denn mit moderner demokratischer und auch sonst verfassungsgemäßer Politik …



haben die Aktivitäten dieser ‘besonderen Organe’ nicht mehr das Geringste zu tun …

geschweige mit dem Stand von Wissenschaft und Technik oder gar mit der Kunst ...







